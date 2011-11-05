Президент Туркменістану погрожує звільненням голові метеослужби за невірний прогноз

Президент Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВ оголосив сувору догану голові Національного комітету з гідрометеорології при Кабінеті міністрів Туркменістану Батирю ХАЛЛІЄВУ за неправильний прогноз.

Як повідомляє «Газета.ру», згідно з розпорядженням глави держави, керівника метеослужби покарано «за допущення недоліків у забезпеченні точності відомостей, що передаються».

Розпорядження також містить попередження Б.ХАЛЛІЄВУ, що «у разі невиправлення у найкоротші терміни допущених недоліків його буде звільнено з посади».

У вівторок метеослужба Туркменістану опублікувала в газетах прогноз погоди на тиждень з обіцянкою значного похолодання, дощу і снігу. Проте погода практично збіглася з прогнозом в Інтернеті, було тепло і безсніжно.