Завтра в Україні опади не очікуються. На сході вночі 1-6° морозу

Завтра в Україні опади не очікуються, вночі та вранці, крім східної частини та півночі Лівобережжя, місцями туман.

Вітер південно-східний, на півдні та сході північно-східний, 3-8 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на узбережжі морів 1-6° тепла; вдень 4-9°, у західних областях, на Одещині та у Криму 7-12° тепла; у східній частині вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°; на Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 11-16°.

УКиївській області у неділю вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла. У Києві температура вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.