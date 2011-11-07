У Києві дві третини продавців дитячого харчування порушують законодавство - КМДА

У Києві дві третини продавців дитячого харчування порушують законодавство.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на результати проведеної Головним управлінням з питань захисту прав споживачів перевірки.

Так, з початку 2011 року відділом контролю за якістю продовольчих товарів вказаного управління перевірено 24 суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю продуктами дитячого харчування. При цьому у 16 магазинах фахівці виявили порушення чинного законодавства.

Зокрема, підприємці не зазначають необхідної, доступної, достовірної інформації на споживчому маркуванні про назву виробника, його адресу, а якщо остання і є, то вказана іноземною мовою – це недоступно та незручно для пересічного покупця. Також у багатьох випадках дитяче харчування продається без супровідних документів: посвідчень про якість і сертифікатів відповідності. Крім того, не дотримано температурний режим у приміщеннях, де зберігається продукція (не вище +25 градусів), що може призвести до псування продукції, а в подальшому – до отруєння дитини.

Крім того, фахівці перевірили 791 кг кондитерських виробів та через неналежну якість або вичерпаний термін придатності призупинили реалізацію 274 кг солодкої продукції, тобто майже 35% від загальної кількості.