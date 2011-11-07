У Росії зареєстровано нові спалахи африканської чуми свиней, зокрема на межі з Україною.

Про це УНІАН повідомили у Федеральній службі з ветеринарного і фітосанітарного нагляду РФ (Россільгоспнагляд).

«З 4 по 7 листопада поточного року спалахи африканської чуми свиней зареєстровано на території Воронезької, Курської і Ростовської областей», - зазначається у повідомленні.

Зокрема, у Воронезькій області захворювання зареєстровано у свиней в одному з селянських фермерських господарств села Тернове Острогозького району. У господарстві - 700 свиней, поголів`я свиней у першій загрожувальній зоні становить 305 голів.

Генетичний матеріал вірусу африканської чуми свиней виділено також з проб патологічного матеріалу, відібраного від трупа домашньої свині, знайденої на території несанкціонованого звалища селища Іскра у села Шуклінка муніципального утворення Щетинської сільради Курського району Курської області. Управлінням Россільгоспнагляду по Орловській і Курській областях спільно з правоохоронними органами Курської області проводиться розслідування для встановлення власника тварини, яка загинула.

Окрім цього, генетичний матеріал вірусу африканської чуми свиней виявлено і Ростовською обласною ветеринарною лабораторією при дослідженні патологічного матеріалу, узятого від свиней, що загинули на свинотоварній фермі № 3 ВАТ «Батайське» у селищі Суходільськ Азовського району Ростовської області.

У осередку захворювання перебуває 9000 свиней. До сьогодні захворіло і загинуло 111 з них.

У всіх трьох випадках діагноз африканської чуми свиней підтверджено Всеросійським науково-дослідним інститутом ветеринарної вірусології і мікробіології.

У всіх осередках захворювання проводяться необхідні заходи щодо профілактики і ліквідації спалахів африканської чуми свиней.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба ветеринарної медицини України посилила контроль над роботою свинокомплексів у закритому режимі через небезпеку виникнення захворювання на африканську чуму свиней (АЧС).