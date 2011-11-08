Полтавські аграрії намолотили 4 млн. тонн зернових з 87% площ

Полтавські аграрії зібрали урожай зернових і зернобобових культур з 87% площ, намолотили 4 млн. тонн зерна при середній врожайності 47,2 ц/га, у тому числі кукурудзи - 2,4 млн. тонн при врожайності 76,8 ц/га.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Полтавської обласної держадміністрації Олександр УДОВИЧЕНКО.

За даними Головного управління агропромислового розвитку ОДА, валовий збір соняшнику в області складає 558 тис. тонн, сої - 311 тис. тонн, цукрового буряка - 2,4 млн. тонн, картоплі - 1,26 млн. тонн, овочів - 430 тис. тонн, що значно більше від торішніх показників.

Усього в Полтавській області планують зібрати близько 4,9 млн. тонн зерна, що на 2 млн. тонн більше, ніж минулого року. Комплекс осінньо-польових робіт триває.