У Криму на пожежі згоріли понад 100 голубів

У місті Білогорськ у Криму більше 100 голубів згоріли живцем у закритих на замок клітках на пожежі у голуб'ятнику на території приватного домоволодіння. Інцидент стався пізно увечері 7 листопада, повідомила сьогодні прес-служба кримського управління МНС.

"Було досить холодно, на градуснику - мінусова температура. Щоб птахи не замерзли, голубівник вирішив включити обігрівач і залишив його на ніч. Сам пішов у будинок. Через деякий час, триметрову дерев'яну будову з пернатими охопив вогонь" - сказано у прес-релізі.

Будівля за декілька хвилин згоріла дотла, у вогні загинули понад 100 рідкісних птахів. Середня вартість пари таких голубів складає 500 гривень.

За попередньою версією, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки.