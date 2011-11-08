АМК зайнявся ринками продуктів харчування. Будуть створені експертні ради
Антимонопольний комітет України досліджує ринки продуктів харчування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова АМК Василь ЦУШКО сьогодні під час "круглого столу".
"На сьогодні комітет скерував вимоги (учасникам ринку - УНІАН) для отримання інформації. Ми досліджуємо ринок молока і молочних продуктів, хліба і хлібобулочних виробів, м'яса і м'ясопродуктів, соняшникової олії, спирту, вина, цукру і ряду інших товарів", - сказав В. ЦУШКО.
Крім того, за його словами, АМК має намір створити експертні ради з різних ринків продуктів харчування.
"У нас є рішення - створити експертні ради з кожного напряму, куди залучатимуть представники виробників, асоціацій, науки і споживачі для того, щоб знаходити спільні рішення, коли ми проводимо дослідження і розслідування", - сказав В. ЦУШКО.
Як зазначив заступник голови АМК Михайло РУСИНСЬКИЙ, за 9 місяців органи комітету на ринках продовольчих товарів розслідували 30 справ про порушення законодавства з захисту економічної конкуренції, внаслідок чого накладено штрафи на порушників на суму близько 1 млн. грн.