Сьогодні у виставковому центрі "КиївЕкспоПлаза" у Києві відкрився перший фестиваль вина "Wine Fest", організований компанією "Київський міжнародний контрактовий ярмарок".

Як передає кореспондент УНІАН, на відкритті фестивалю генеральний директор ТОВ "Київський міжнародний контрактовий ярмарок" Володимир ІВАНОВ повідомив, що загальна площа виставки складає близько 1 тис. кв.м. У експозиції беруть участь понад 50 компаній з дев'яти регіонів України і семи зарубіжних країн.

За словами начальника відділу розвитку садівництва, виноградарства і виноробства Міністерства агарової політики і продовольства Михайла АГАФОНОВА, фестиваль покликаний познайомити гостей і жителів столиці з виноробницькими традиціями країни.

"Цього року надзвичайно цікавий сезон переробки винограду. Він прекрасний не лише по валу, але і по тих кондиціях, які отримав наш виноград. У нас є усі надії, що після цього сезону якість нашого українського вина підніметься ще на один ступінь. У виставці братимуть участь найкращі виробники виноробницької продукції, якою вони можуть задовольнити найвимогливішого споживача України", - сказав він.

У свою чергу голова асоціації "Українське бюро винограду і вина", за сприяння якої організований фестиваль, Іван ПЛАЧКОВ, сказав, що Україна має величезний потенціал для розвитку виноробницької галузі.

"Висока культура виноградарства і виноробства є обов'язковою і необхідною умовою для цивілізованої розвиненої держави... Я переконаний, що ми повинні і можемо реалізувати потенціал України з точки зору підвищення культури виноградарства і виноробства, що є обов'язковою умовою для переходу до високих європейських стандартів життя", - вважає він.

На виставці представлена виноконьячна продукція України (ТМ "Колоніст", ТМ "Інкерман", ТМ "Бахчисарай", TM "Oreanda", ТМ "Французький бульвар", ТМ "Вина Гулієвих", ТМ "Сонячна долина", ТМ "АMBER", Виноробницьке господарство Князя Трубецького, ТМ "Новий Світ", ТМ "Чизай", ТМ "Ренуаж", Салон вин "Гран Крю", "Винолюб", Dolmart Ukraine та ін.), сучасні технології, устаткування, упаковка для виноробства і виноградарства. У рамках фестивалю відбудуться практичні семінари і конференції, круглі столи з актуальних питань розвитку виноробницької промисловості і винопоспоживання, презентації і дегустації вин і коньяків, музичні виступи, трансляції кінофільмів, етногастрономічні шоу від ресторанів. Також на фестивалі буде створена етикетка для встановлення рекорду етикетки України. Фестиваль триватиме і 9 та 10 листопада.