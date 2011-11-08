Клюєв доручив перевірити законність банкрутства «Херсонських комбайнів»

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ доручив створити робочу групу з представників різних міністерств і відомств для проведення комплексної перевірки дотримання вимог законодавства в процесі переходу права власності й здійснення процедури банкрутства на ВАТ «Херсонські комбайни».

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, таке доручення А.КЛЮЄВ дав на засіданні Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню й захопленню підприємств.

За даними Генпрокуратури, існує три кримінальних справи стосовно продажу корпоративних прав і стосовно арбітражного керуючого підприємства. Також прокуратура бере участь у цивільних справах в арбітражних судах на стороні Податкової служби і ФДМУ. Генпрокуратура зобов`язалася провести додаткові перевірки й поінформувати Міжвідомчу комісію щодо цієї справи.

А.КЛЮЄВ доручив Міністерству юстиції терміново внести власні пропозиції.

Крім того, Міністерство аграрної політики та продовольства і Агентство держмайна отримали доручення підготувати докладні пропозиції щодо перспектив розвитку підприємства, перш за все, враховуючи можливості випуску вітчизняного комбайна. «Найважливіше, щоб завод працював, випускав конкурентноздатну продукцію, колектив отримував пристойну зарплату, розвивав власні технології. Ми повинні підняти це виробництво», - заявив А.КЛЮЄВ.