Уряд проаналізує роботу «Укрспирту»

Робота Державного концерну «Укрспирт» буде розглянута 10 листопада на спеціальній нараді з розвитку спиртової та лікеро-горілчаної галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра Андрія КЛЮЄВА, про це він повідомив на засіданні Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню й захопленню підприємств.

«Ми повинні ретельно розібратися, чому цього року в нас лише дві галузі в країні показують спад виробництва - нафтопереробка і лікеро-горілчана галузь. Споживання алкоголю не зменшилося. Тоді чому галузь показує погіршення показників? Необхідно невідкладно розібратися», - заявив А.КЛЮЄВ.

Як було повідомлено на засіданні, за даними Держфінінспекції, встановлено неодноразові випадки, коли здійснювалася прихована приватизація державного майна ДК «Укрспитр», незважаючи на законодавчу заборону приватизації, шляхом доведення до штучного банкрутства за допомогою кредитів комерційних банків (із передачею майна в заставу), а також шляхом реалізації через суди майна підприємств, що входять до складу концерну.

Крім того, виявлена реалізація спирту та його похідних підприємствами концерну за цінами нижче собівартості.

За інформацією Мін’юсту, Тростянецький і Коростишівський спиртові заводи, відповідно в 2008 і 2009 роках, самі проти себе ініціювали процедури банкрутства.

Головне контрольно-ревізійне управління України в результаті ревізії фінансово-господарської діяльності Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн «Укрспирт») за період 2008-2009 рр. і 9 місяців 2010 року виявило фінансові порушення на суму майже 1,2 млрд. грн.

Довідка УНІАН. У сферу управління концерну «Укрспирт» входять 92 підприємства, 10 з яких знаходяться у стадії ліквідації відповідно до постанови Кабінету міністрів України №820 від 10 вересня 2008 року, і 6 підприємств не здійснюють господарської діяльності. З підприємств, які здійснюють господарську діяльність, 44 підприємства є прибутковими, інші – збитковими.