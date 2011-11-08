Уряд готовий піти на здешевлення кредитів для будівництва теплиць у Криму

Уряд України готовий піти на здешевлення кредитних ставок для будівництва теплиць в Автономній Республіці Крим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на позачерговому засіданні Верховної Ради АР Крим.

Він підкреслив, що кримська земля створена для того, щоб стати житницею для вирощування овочів, фруктів та іншої сільськогосподарської продукції.

«Чи потрібні колосальні ресурси для будівництва 50 га теплиць? Ні. Потрібно допомогти - ми допоможемо. Допоможемо, приміром, здешевленням кредитних ставок, дешевою електроенергією. Починайте будувати, залучайте інвестиції під цю справу, й вони швидко окупляться», - зазначив прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, у травні М.АЗАРОВ заявляв, що уряд готовий на 50% знизити ціну на електроенергію і газ для тепличних господарств.

«Ми готові на 50% знизити вартість електроенергії та газу для теплиць. Будь ласка, будуйте, в кого є гроші й приходьте до нас за отриманням ось таких дотацій», - заявив М.АЗАРОВ.