Держава компенсує частину витрат на будівництво молочнотоварних комплексів

Заступник міністра аграрної політики і продовольства України Олександр СЕНЬ заявляє, що держава компенсує частину витрат при будівництві молочнотоварних комплексів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.СЕНЬ повідомив під час візиту на Вінниччину, де він брав участь у відкритті молочнотоварного комплексу «Племзавод «Літинський ».

Заступник міністра пообіцяв, що держава компенсує частину коштів, витрачених на будівництво цього комплексу. «Щодо підтримки, то, Олексій Іванович (ПОРОШЕНКО, генеральний директор концерну «Укрпромінвест», до складу якого входить корпорація Roshen, що побудувала комплекс, – УНІАН), я думаю, ваші фахівці оформляють документи щодо забезпечення часткової компенсації будівництва цього комплексу. Тому що краще підтримати того, хто збудував, ніж просто по копійці роздавати у кожен двір і не отримувати від цього серйозного ефекту», - сказав О.СЕНЬ.

Він зазначив, що молочнотоварні комплекси в Україну будуються, але їх недостатньо. «Тому ключова увага в наступному році буде приділена молочному скотарству, оскільки ми хочемо запобігти проблемам у майбутньому», – заявив заступник міністра.

О.СЕНЬ також висловив переконання у тому, що такі комплекси як «Літинський» допоможуть українським переробним підприємствам пройти сертифікацію для постачання продукції не тільки в Росію, а й до Європи.

Молочнотоварний комплекс «Племзавод «Літинський», введений в експлуатацію сьогодні у с. Громадське Літинського району Вінницької області, розрахований на 1100 корів.