Інтернет-магазин «Амбар» має намір розширити регіони присутності на Харків, Львів та Донецьк

Інтернет-магазин з продажу продуктів харчування і промислових товарів "Амбар" розпочав формування національної мережі сортувальних баз.

Як повідомили УНІАН в компанії, у найближчі півроку планується відкрити сортувальні бази в Харкові, Львові і Донецьку, розширивши в цих містах регіони присутності з придбання і доставки товарів додому і в офіс.

Сьогодні магазин оперує трьома базами - двома в Києві (на масивах "Теремки" і "Троєщина") і однією у Вінниці. "Ці бази розташовуються на території торгових центрів МЕТРО, у них обробляють і розсортовують замовлення", - пояснили в компанії. Співрозмовник агентства додав, що онлайн-магазин є офіційним партнером мережі центрів гуртової торгівлі "МЕТРО Кеш енд Керрі Україна", тому усю продукцію, яку реалізовують через сайт, поставляють зі складів мережі.

Інтернет-магазин також озвучив плани зі збільшення товарообігу у 1,5 разу в поточному році порівняно з минулим роком. Основою для передбачуваного збільшення товарообігу в магазині вважають зростання кількість інтернет-користувачів в Україні, ріст популярності покупок через інтернет, а також високі вимоги "МЕТРО Кеш енд Керрі Україна" до якості товарів. При цьому означилася тенденція росту популярності доставки продукції не лише додому, але і в офіси. За даними аналітиків інтернет-магазину, 35% користувачів сайту, які зробили від двох і більше замовлень, стають постійними покупцями магазину. При цьому найбільшим попитом у покупців, які оцінили зручність покупок через інтернет, користуються памперси, дитяче харчування, соки/води, крупи/макарони, кава/чай, побутова хімія.

Згідно з дослідженням купівельних переваг, проведених сайтом магазину "Амбар", серед головних причин для здійснення купівлі через інтернет магазин є: заощадження часу і можливість оптимізувати сімейний бюджет (відсутність спонтанних покупок), низька вартість доставки продуктів і доступна мінімальна сума замовлення, широкий асортимент товарів, оптимальне співвідношення ціна-якість, наявність системи лояльності для постійних покупців, а також швидкість оформлення замовлення (за допомогою функції "Мої улюблені товари" зробити замовлення можна за 2 хвилини). Важливою для споживачів є і наявність вибору способу оплати товарів – під час отримання готівкою або за безготівковим розрахунком чи електронними грошима.

Довідка УНІАН.Інтернет-магазин "Амбар" працює з 2009 року в Києві і Вінниці. У асортименті магазину представлені продукти харчування, дитячі товари, канцелярське приладдя, зоотовари, автоаксесуари. Магазин є офіційним партнером мережі "МЕТРО Кеш енд Керрі Україна".