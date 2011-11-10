На Тернопільщині горіло 4 га торфовища

На Тернопільщині горіло торфовище площею 4 га. Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій, повідомлення про тління торфу у Шумську на вул. Народницькій до рятувальників надійшло учора об 15 год. На місці виклику працівники чергового караулу Шумьского райвідділу МНС встановили, що площа вигорання торфу становить 4 га. Ними було вжито заходів щодо нерозповсюдження вогню територією торфовища.

Як повідомляв УНІАН, з 1 по 8 листопада рятувальники ліквідовували загорання торфовища на території Кордишівської сільської ради поблизу Шумська. Всього до ліквідації загорання було залучено 26 чоловік особового складу, рукавний автомобіль та пожежну насосну станцію Кременецького райвідділу МНС, з допомогою якої здійснювали перекачування води з найближчої природної водойми.

Як пояснили рятувальники, тривалий час гасіння пожежі був зумовлений тим, що торф горить повільно на всю глибину його залягання. Окрім цього не завжди вдається встановити місце горіння, оскільки торф може горіти під землею і лише час від часу проявляти себе полум’ям назовні.