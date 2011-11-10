Україна не досягне зниження ціни на газ до виборів Президента РФ - Катеринчук

Україна не зможе домовитися з Російською Федерацією про зниження ціни на газ до проведення виборів Президента Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові заявив лідер Європейської партії України народний депутат України Микола КАТЕРИНЧУК, коментуючи можливість перегляду ціни російського природного газу для України.

"До президентських виборів, поки вони не пройдуть в Російській Федерації, ціна на газ не зміниться. Що б АЗАРОВ (прем'єр-міністр України - УНІАН) не робив, нічого не допоможе", - сказав він.

На думку М.КАТЕРИНЧУКА, газова тема часто використовується в якості важеля політичного тиску.

На прес-конференції лідер ЄПУ також висловився проти зняття мораторію на продаж землі в Україні, оскільки це, зокрема, позбавить українських селян роботи.

М. КАТЕРИНЧУК зазначив, що багато іноземних держав вже передбачають витрати на придбання землі в Україні. Зокрема, за словами М.КАТЕРИНЧУКА, Китай передбачає близько 10 млрд. дол. на придбання земельних ділянок в нашій країні.

"В умовах активного продажу землі українці працювати на цій землі не будуть. Привезуть китайців. Ми втратимо стратегічне - землю. Нам не треба знімати мораторій", - підкреслив М.КАТЕРИНЧУК.

Депутат також сказав, що в нинішніх умовах доцільно говорити тільки про довгострокову оренду, а не продаж землі. На його думку, інвестор, який може вкладати гроші в українське сільськогосподарське виробництво, "має бути підконтрольний суспільству".