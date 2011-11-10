Завтра на сході України, в Криму та Приазов’ї пройде мокрий сніг

11 листопада в Україні, за прогнозами синоптиків, очікується хмарна з проясненнями погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у східних областях, Криму і Приазов'ї місцями пройде невеликий мокрий сніг, на іншій території без істотних опадів.

Вітер впродовж доби переважатиме північний, 5-10 м/с, у південній частині окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, у гірських районах до 10° морозу, на узбережжі Криму близько 0°; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла.

У Києві і області без істотних опадів. Температура по області вночі 2-7° морозу, вдень 0-4° тепло. У Києві температура вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла.