Кабмін має намір реструктуризувати й скоротити удвічі чисельність СЕС

Кабінет міністрів України має намір реструктуризувати й скоротити вдвічі чисельність санітарно-епідеміологічної служби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з представниками громадських організацій у сфері охорони здоров`я.

«Які основні функції цієї служби? 53 тисячі осіб здійснюють тиск на наших підприємців, на наш бізнес. Ми ухвалили рішення скоротити вдвічі й серйозно реструктуризувати цю службу», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що такої служби немає ніде в світі, зокрема у найближчих сусідів України. А, зокрема, в Росії вона значно реформована. «Але там немає таких явищ, якими нас лякають», - підкреслив прем`єр-міністр, відзначивши при цьому, що в країнах, де немає такої служби, створена необхідна законодавча база для контролю за якістю продуктів харчування.

За словами прем`єр-міністра, СЕС була створена в той час, коли виробництвом продуктів харчування займалися виключно державні підприємства, а санепідемслужба контролювала якість їх продукції.

«Можна було далі зберігати цю ситуацію, за якої 53 тисячі осіб, це ціла армія, по суті справи, виконують ту роботу, яку не треба виконувати», - запитав М.АЗАРОВ.