Білорусь посідає п'яте місце у світі за виробництвом молочних продуктів на душу населення

Посол Білорусі в Україні Валентин ВЕЛИЧКО заявив в інтерв`ю журналу Weekly.ua, що великий експорт продуктів харчування з його країни можливий завдяки тому, що в Білорусі збережені великотоварні ферми.

«Сьогодні наша країна посідає п`яте місце в світі за виробництвом молочних продуктів на душу населення. Виробляємо 6 млн. тонн молока за рік, а до 2015 року плануємо виробляти понад 10 млн., майже тонну на людину», - сказав В.ВЕЛИЧКО.

Він також заявив, що держава надає істотну допомогу сільгоспвиробникам: «Аграріям надається державна підтримка в плані наукових розробок, технічного забезпечення, селекційної роботи тощо. Все це дозволяє планувати розвиток на роки вперед. У рослинництві і тваринництві впроваджуються найпередовіші технології. Результати вже в наявності. Середньорічні надої на корову наближаються до 5 тис. літрів, врожайність зернових цього року склала 34 центнери з гектара».

Популярність білоруських продуктів на українському ринку посол пояснив їх високою якістю та виробництвом за радянськими Держстандартами, а не за ТУ (технічним умовам), які зараз масово використовують українські виробники.