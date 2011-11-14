Селяни Полтавщини просять Президента та ВР розібратися з рейдерським захопленням с/г земель

Мешканці села Соколова Балка Новосанжарського району Полтавської області звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Верховної Ради з проханням розібратися з фактами рейдерських захоплень земель сільськогосподарського призначення.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив керівник ТОВ “Сокіл”, член правління Новосанжарської районної організації ветеранів Афганістану Володимир ЗАМУЛА.

“Ми звертаємося до Вас, Вікторе Федоровичу, як до гаранта дотримання прав людини, з проханням – дати оцінку ганебному явищу, захистити жителів села і, втрутившись, розібратися з цим конфліктом за допомогою компетентних органів”, - йдеться у листі селян до Президента.

У листі селяни висловлюють обурення тим, що за сприяння міської влади земельних пайовиків змушують забрати свої паї у орендатора В.ЗАМУЛИ та віддати їх новому – депутату облради, директору одного з ТОВ.

“Сільський голова за підтримки депутатів місцевих рад, яких він іменує своєю командою, здійснює тиск на сільських жителів найрізноманітнішими методами. У результаті село живе практично в стані громадської війни, так як вміло стравлюються інтереси не тільки сусідів та односельчан, а й родичів”, - йдеться у листі.

В ньому також зазначається, що з ТОВ “Сокіл” уклали договір про оренду землі до 2015 року 720 власників паїв і в цьому році вони отримали від підприємства по 10% від вартості паю, тоді як середній показник по району становить 6,6%.

Разом з тим, зазначають селяни, керівництво нового ТОВ обіцяє виплачувати по 15% вартості паю, що становить приблизно 7 тис. грн.

“Деякі пайовики, особливо похилого віку та незаможні, спокушаються такою солодкою пропозицією”, - наголошується у листі.

Аналогічне прохання розібратися з цим конфліктом міститься і у листі до Верховної Ради.

Крім того, у листі до ВР наголошується, що останнім часом різко зросла кількість рейдерських атак на підприємства аграрного сектору у Хмельницькій, Вінницькій, Чернігівській та Черкаській областях.