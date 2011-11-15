Аграрії Дніпропетровщини зібрали рекордний за 20 років урожай соняшника

Аграрії Дніпропетровської області у 2011 році зібрали рекордний за 20 років урожай соняшника - близько 1, 051 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в управлінні агропромислового розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації.

За даними на понеділок, 14 листопада, у регіоні завершено збирання врожаю, у поточному році в регіоні площі під соняшником були скорочені порівняно з минулим роком на 55 тис. га - до 486,3 тис. га. При цьому середня врожайність склала 21,7 ц/га, що на 5,7ц/га більше, ніж у 2010 р.

За даними управління, у 2010 році аграрії Дніпропетровської області намолотили 916 тис. тонн насіння соняшнику на площі 559,4 тис. га за середньої врожайності 16,4 ц/га. Це був найбільший урожай з 1991 року.