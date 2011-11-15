«Нібулон» завершив будівництво елеватора у Житомирській області

ТОВ СП "Нібулон" (м. Миколаїв), один з найбільших виробників і експортерів зернових і олійних культур в Україні, завершив будівництво елеватора в Чуднівському районі Житомирської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор "Нібулону" Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ сьогодні на урочистостях з нагоди завершення будівництва елеватора.

За його словами, "новий елеваторний комплекс в смт. Великі Коровинці - новий етап розвитку не лише компанії, але і усього народно-господарського комплексу України".

Елеватор почали будувати 26 серпня, це - перший елеваторний комплекс ТОВ СП "Нібулон" на Житомирщині. Він розрахований на зберігання понад 70 тисяч тонн зерна.

Елеватор будували більше 50-ти будівельних організацій з усієї України. Загальний кошторис будівництва елеватора склав 120 млн. грн.

Довідка УНІАН. ТОВ СП "Нібулон" - спільне українсько-угорсько-англійське сільськогосподарське підприємство, створене в 1991 році. Є одним з провідних сільськогосподарських товаровиробників в Україні і зернотрейдером. Підприємство має 36 філій в 11 регіонах країни і обробляє понад 70 тис. га землі.