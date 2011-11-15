У Дніпропетровській області завершено збір зернових культур

Аграрії Дніпропетровської області 14 листопада завершили збір зернових культур з площі 1,1217 млн. га.

Про це УНІАН повідомили в управлінні агропромислового розвитку Дніпропетровської обласної держадміністрації.

Валовий збір зернових склав 3,5051 млн. тонн, у тому числі пшениці - 1,5 млн. тонн, ячменю - 656,1 тис. тонн.

Кукурудзи на зерно зібрано 1,2824 млн. тонн за середньої врожайності 44,3 ц/га. За даними управління, показники валового збору і врожайності кукурудзи у 2011 р. - кращі за останні 20 років.

Довідка УНІАН. У 2010 році валовий збір зернових у Дніпропетровській області склав 2,8 млн. тонн, у тому числі пшениці - 1,4 млн. тонн, ячменю - 685,2 тис. тонн, кукурудзи - 667,2 тис. тонн.