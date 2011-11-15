Завтра у більшості регіонів України очікують мокрий сніг

16 листопада в Україні, за прогнозами синоптиків, буде хмарно з проясненнями.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, очікується невеликий мокрий сніг, на півдні з дощем, тільки вдень в північних, більшості центральних, Волинській і Рівненській областях без опадів.

Вітер впродовж доби переважатиме північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, на узбережжі морів 1-4° тепла; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у Закарпатті і в Криму 2-7° тепла.

У Києві і області вночі пройде невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Києві температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.