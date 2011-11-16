Держрезерв прийняв на зберігання понад 1 млн. тонн зерна нового урожаю

Підприємства і організації, які належать до сфери управління Держрезерву України, на 10 листопада 2011 року прийняли на зберігання понад 1 млн. тонн зерна нового урожаю, це в півтора рази вище за результат, який був минулого року (584 тис. тонн зернових).

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Держрезерву з посиланням на керівника Департаменту державного резерву Тимура СВИРИДОВСЬКОГО.

Згідно з повідомленням, надання послуг зі зберігання зернових є одним з основних видів діяльності комбінатів хлібопродуктів і хлібних баз, які належать до сфери управління Держрезерву України. Загальний об'єм фактичних місткостей зернозберігальних підприємств, які належать до сфери управління Державного резерву, складає понад 2,1 млн. тонн зернових. На 10 листопада 2011 року на цих підприємствах зберігається 894,5 тис. тонн зернових. Таким чином, загальна завантаженість місткостей складає 42,6%.

Високий показник загальної завантаженості місткостей (більше 50%) мають 5 підприємств: ДП "Новопокровський КХП" (88,1%), ДП "Чортківський КХП" (88,8%), ДП "Дунаєвецький КХП" (77,4%), ДП "Хлібна база №85" (76,9%), ДП "Неполоковецький КХП" (69,1%).

"План-мінімум Держрезерв України виконав, навіть перевищив встановлену планку", - підкреслив директор Департаменту.

Він зазначив, що у 2010-му році підприємства Держрезерву прийняли на зберігання на 40% менше зернових, ніж у поточному році: 625 тис. тонн. Лідерами серед зернозберігальних підприємств є 9 комбінатів: на них доводиться понад 70% від загальної кількості прийнятого зерна. Кожне з КХП Держрезерву забезпечило прийняття 50 і більше тисяч тонн зернових нового урожаю. Найвищі результати отримали такі підприємства: ДП "Полтавський КХП" - 99,5 тис. тонн; ДП "Ахтирський КХП" - 92,5,1 тис. тонн; ДП "Дунаєвецький КХП" - 88,38 тис. тонн; ДП " Новопокровський КХП "- 77,5 тис. тонн; ДП "Радивилівський КХП "- 74,3 тис. тонн.