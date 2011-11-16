Експерти ЄС проведуть аудит ветеринарної галузі України

Експерти Європейського Союзу упродовж 10 днів проводитимуть аудит ветеринарної галузі в Україні.

Зокрема, як повідомляє Урядовий портал, почався візит в Україну інспекторів Офісу з питань харчових продуктів і ветеринарії (FVO) Генерального директорату з питань охорони здоров'я і захисту прав споживачів (DG SANCO), який триватиме десять днів.

Експерти проведуть оцінку заходів з гігієни кормових добавок і преміксів, а також відвідають підприємства у Київській і Львівській областях.

У програмі аудиту експертів ЄС - ознайомлення з роботою головного управління ветеринарної медицини в Київській області, Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів і кормових добавок і ряду підприємств, які спеціалізуються на виробництві кормових добавок і преміксів. Серед них "Київський вітамінний завод", "Світ кормів", "Біохем ЛТД", "Провімі", "Кронос-Агро" та ін..

Також інспектори Офісу з питань харчових продуктів і ветеринарії відвідають митний пост "Східний термінал" в Київській області, де ознайомляться з процесом контролю кормових добавок і преміксів, які імпортуються в Україну.

Як зазначають у Кабміні, під час попередніх місій експертів Міжнародного епізоотичного бюро, FAO і FVO GD SANKO в Україні результати діяльності компетентного органу (Державного комітету ветеринарної медицини України) були визнані такими, що відповідають положенням Світової організації торгівлі і вимогам ЄС. Саме ветеринарний контроль на державному кордоні і його незмінність є основою для збереження статусу України як країни, вільної від особливо небезпечних хвороб тварин. Втрата статусу або його перегляд може призвести до непрогнозованих економічних втрат, підкреслюють у повідомленні.

У разі створення прецеденту з вилучення ветеринарних постів з державного кордону відповідальність за епізоотичне благополуччя має бути покладена на орган, який прийматиме рішення про можливість переміщення вантажу.