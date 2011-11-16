Присяжнюк: урожай зерна цього року складе 55 млн.тонн, експортний потенціал – 27 млн.тонн

Урожай зерна в Україні в поточному році складе 55 млн. тонн, експортний потенціал в поточному маркетинговому році очікується на рівні 27 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

"Загалом, урожай цього року складе 55 млн. тонн зерна, що є рекордним показником за всю історію незалежної України", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він повідомив, що з урахуванням запасів зерна, які складають 6,2 млн. тонн, і прогнозованого імпорту у 160 тис. тонн у 2011-2012 маркетинговому році запас зерна очікується на рівні 60 млн. тонн за потреби зерна на внутрішньому ринку у 26,7 млн. тонн.

"При повному забезпеченні внутрішньої потреби і формуванні перехідних запасів можливий експорт зернових культур впродовж 2011-2012 маркетингового року складе 27 млн. тонн", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Довідка УНІАН. Експорт зерна з України у 2010-2011 маркетинговому році (липень 2010 р. - червень 2011 р.) склав 12,037 млн. тонн, у 2009-2010 м/р - 21 млн. тонн зерна, у 2008-2009 м/р - 24,5 млн. тонн.