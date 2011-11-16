Завтра вночі на сході України похолоднішає до 10° морозу

У четвер, 17 листопада, в Україні мінлива хмарність, без опадів, лише вночі в Криму місцями невеликий мокрий сніг. Вночі і вранці у західних областях місцями туман.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі - 7-2° морозу, у східних областях і на півночі Лівобережжя місцями 10-8° морозу, на узбережжі морів - близько 0°; вдень - від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті, півдні Одеської області і в Криму - 2-7° тепла.

У Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-2° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 5-3° морозу, вдень - 1-3° тепла.