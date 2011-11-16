Обговорення створення зернового пулу України, Росії та Казахстану призупинено

Обговорення питання про створення зернового пулу України, Росії і Казахстану призупинене через неможливість реалізації проекту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

"Це питання сьогодні призупинене", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він зазначив, що найближчим часом може обговорюватися питання про погоджені дії України, Росії і Казахстану на зовнішніх ринках зерна.

"Що стосується погоджених дій, то може бути продовження (обговорення цього питання - УНІАН) в майбутньому".

"Створити зерновий пул так, як це передбачалося раніше, неможливо, тому що як у Росії, так і у нас немає монополії на торгівлю зерновими. Фактично існують приватні зернотрейдери, і створювати зерновий пул як такий апріорі неможливо", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час IX засідання українсько-російського форуму на тему "Друга хвиля світової кризи. Перспектива українсько-російських стосунків" заявив, що вважає необхідним об`єднання експортних можливостей України, Росії, Білорусі і Казахстану на світовому ринку зерна.