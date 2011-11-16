Виробники біопрепаратів заявляють про спробу незаконного переділу їх ринку

Сьогодні відбувається спроба незаконного переділу ринку біопрепаратів, зокрема шляхом залучення адміністративного ресурсу.

Про це заявив на прес-конференції в УНІАН директор ТОВ «Біо», м. Київ, член правління об`єднання «Защита-Агро» В’ячеслав ВІТВИЦЬКИЙ.

За його словами, 18 серпня п.р. представниками Управління боротьби з незаконним оборотом наркотиків Міністерства внутрішніх справ спільно з працівниками Служби безпеки України було проведено перевірка виробничих потужностей «Защита-Агро», які розміщено за адресою с. Василівка Біляївського району Одеської області.

Як відзначив В.ВІТВИЦЬКИЙ, підставою для проведення перевірки стала інформація про те, що на підприємстві нібито виробляють наркотики. За словами В.ВІТВИЦЬКОГО, правоохоронцями не було знайдено якихось наркотичних речовин, проте за результатами перевірки ними була оприлюднена інформація про нібито виявлену у значних кількостях на складах підприємства речовину "тріходермін", що застосовується в сільському господарстві і вважається отруйною в Україні

В.ВІТВИЦЬКИЙ відзначив, що на його підприємстві не вироблялася і не зберігалася ця речовина. Він також повідомив, що правоохоронні органи відмовилися надати йому результати проведеної ними перевірки. В.ВІТВИЦЬКИЙ також спростував інформацію про те, що щодо когось з керівництва компанії було порушено кримінальну справу.

Водночас, за словами представника "Защита-Агро", перевірка правоохоронних органів дивовижним чином збіглася у часі із зверненням "Защита-Агро" до прокуратури із заявою про захист авторських прав. За його інформацією, підставою для звернення до прокуратури стало те, що одна з конкуруючих фірм - виробників біопрепаратів почала випуск препарату під назвою і торговою маркою, практично ідентичною продукції, що випускається об`єднанням "Защита-Агро". До того ж, за словами В.ВІТВИЦЬКОГО, після оприлюднення інформації про нібито знайдені на підприємстві отруйні речовини фермерам, які співробітничають з його компанією, почали надходити дзвінки від осіб, які представлялися представниками правоохоронних органів і вимагали від фермерів відмовитися від співпраці з "Защита-Агро" під приводом того, що ця фірма торгує забороненими препаратами.

В.ВІТВИЦЬКИЙ вважає всі події, що сталися, проявами несумлінної конкуренції з боку однієї з фірм, що займаються виробництвом біопрепаратів. Він також має намір звернутися до суду з метою захистити авторські права "Защита-Агро" на вироблювану продукцію, а також дати оцінку спробам незаконного перешкоджання підприємницькій діяльності.

Довідка УНІАН. Біопрепарати на бактерійній основі широко застосовуються в сільському господарстві, зокрема як замінники мінеральних добрив, для боротьби із захворюваннями рослин, а також для стимулювання їх зростання.