Земельну реформу треба завершувати невідкладно – голова Держагентства земельних ресурсів

Україна не просто дозріла до земельної реформи, її потрібно завершувати невідкладно. В цьому переконаний голова Державного агентства земельних ресурсів України Сергій ТИМЧЕНКО.

В інтерв’ю газеті «Сегодня» він наголосив, що за більш як 20 років, упродовж яких триває земельна реформа, і сільське господарство, і саме українське село фактично прийшли в занепад та продовжують деградувати.

«Сьогодні неефективно використовуються мільйони гектарів сільськогосподарських угідь, процвітають тіньові схеми обходу мораторію, незаконно використовуються необліковані землі, приховуються податки. По суті, ми втрачаємо щонайпотужніший ресурс для розвитку економіки всієї країни. І це при тому, що унікальність українських чорноземів визнана в усьому світі! Хіба український народ розучився працювати на землі? Впевнений, що не розучився і ніколи не розучиться, це у нас в крові», - заявив С.ТИМЧЕНКО.

Голова Держагентства земельних ресурсів нагадав, що 98% тіньових схем, які досі діють на ринку землі, - це махінації, пов’язані з обходом мораторію на її продаж з метою привласнення сільгоспугідь.

«Ми рішуче налаштовані покласти край тіньовій приватизації земельних ресурсів», - наголосив С.ТИМЧЕНКО.

Він розповів, що законопроект «Про ринок земель», який у першому читанні Верховна Рада має розглянути вже 17 листопада, передбачає цілий ряд серйозних обмежень при купівлі-продажу земель.

«Ми відкриваємо вільний ринок для продавця землі - власника паю, але з метою припинення будь-яких зловживань висуваємо цілий ряд вимог і обмежень до потенційного покупця. Землю купуватимуть тільки ті, хто дійсно планує на ній працювати», - запевнив голова Держагентства земельних ресурсів.

До таких обмежень, за його словами, належать: купити землю зможе тільки фізична особа з українським громадянством, фермерське господарство або сама держава, ні іноземці, ні юридичні особи не матимуть такого права; одна особа не має права володіти більш як 2100 га землі, проте не виключено, що після розгляду законопроекту в парламенті, цей поріг буде значно зменшений – до 500 га; щоб запобігти можливостям скупки землі через підставних осіб, вводиться обов’язкове декларування доходів покупця, з метою підтвердити чистоту і чесність отриманих ним коштів; через невигідність новому власникові землі перепродавати її у перші 5-10 років стають неможливими земельні спекуляції. С.ТИМЧЕНКО повідомив, в перший рік після придбання земельної ділянки, операція її перепродажу обкладатиметься 100% державним митом від нормативної оцінки землі. Також буде введено або десятирічний, або й взагалі безстроковий мораторій на зміну цільового призначення сільськогосподарських земель.

Сьогодні ж Держземагентство, згідно слів його голови, усіма своїми силами ліквідовує затримки з видачі державних актів.

«Тільки за останніх 2 місяці, окрім поточної роботи, видано більше 300 тисяч актів, які люди не могли отримати, починаючи з 2003 року. Ми боремося з чергами, які також динамічно скорочуються. Якщо раніше прийом громадян вівся пів робочого дня декілька разів на тиждень, то зараз всі районні управління приймають громадян щодня повний робочий день. До Нового Року у нас не буде ні затримок з видачею актів, ні черг на подачу чи отримання документів», - запевнив С.ТИМЧЕНКО.

Він також зазначив, що з січня 2012 року завдяки повній автоматизації процесів запрацює комфортне обслуговування громадян за принципом єдиного вікна. У цей же період слід чекати і гучних звільнень тих, хто не справився із завданням Президента по наведенню ладу в органах земельної сфери.

«Ми готові до завершення земельної реформи і у мене немає сумнівів, що після її проведення українське село зміниться на краще у найкоротші терміни», - підкреслив голова Держагентства земельних ресурсів.