Литвин: законопроект про ринок землі буде направлений на повторне перше читання

Законопроект про ринок землі буде направлений на повторне перше читання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перед закриттям ранкового пленарного засідання парламенту заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Він нагадав, що Верховна Рада має розглядати сьогодні три законопроекти щодо ринку землі.

«Ми домовилися, що законопроект буде направлений на повторне перше читання», - сказав В.ЛИТВИН і додав, що це потрібно для того, аби до нього було внесено ряд важливих пропозицій.