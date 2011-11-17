МОЗ аналізуватиме ціни на ліки. Створило моніторингову групу

Міністерство охорони здоров`я України створило моніторингову групу для аналізу цін на лікарські препарати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров`я Олександр АНИЩЕНКО сьогодні на брифінгу.

За словами міністра, ця структура відстежуватиме ціни на ліки на фармацевтичному ринку України, в сусідніх країнах і в країнах- виробниках даних препаратів.

«Щоб ми знали, яка ціна там, і могли запитати: а чому в Україні ви продаєте ліки дорожче?.. Кожен, хто реєструє в нас препарат, має показати формулу розрахунку ціни, він повинен показати ціну, яка є при ввезенні, щоб не було довгих посередницьких схем. Іноді не розумієш формули розрахунку ціни, особливо на імпортні препарати, звідки береться така висока кінцева вартість», - зазначив міністр.

За словами О.АНІЩЕНКА, на фармацевтичному ринку України – «66,7% вітчизняних лікарських препаратів, але в грошовому виразі вони становлять 27%», у той же час, за кількістю упаковок «імпортних ліків – 33%, а в грошах – 70%».

Він також повідомив, що 14 листопада було прийнято постанову Кабінету міністрів про те, що всі іноземні фірми, які реєструють свої препарати в Україні, мають надати "відповідні документи про належні умови виробництва".