Стартував рейтинг кулінарних фестивалів і свят в Україні «Їли-пили-2011”

Агентство УНІАН та туристичний Інтернет-проект “Тут і там” сформують рейтинг кулінарних (гастрономічних) фестивалів та свят в Україні за 2011 рік - “Їли-пили-2011”.

Як повідомив головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО, переможці та лауреати визначатимуться за рядом критеріїв - скільки років фестивалю чи святу, як багато гостей та учасників взяли участь у ньому, якою була географія фестивалю, які рекорди було встановлено та які “фішки” запропонували гостям організатори.

До 1 грудня цього року ініціатори рейтингу - УНІАН та “Тут і там” - збиратимуть інформацію від організаторів свят та фестивалів. Участь в рейтингу зможуть взяти всі бажаючі, всі заявки буде розглянуто. Відповідно, після отримання та опрацювання інформації, учасники рейтингу будуть коротко представлені на сайті УНІАН (http://www.unian.net), і більш розлого – на туристичному “Тут і там” (http://tutitam.com.ua). Заявки на участь у конкурсі слід подавати до приймальні УНІАН (всі необхідні координати – на сайті агентства).

Оголошено переможців рейтингу буде 23 грудня.

Перший рейтинг кулінарних фестивалів в Україні – “Їли-пили-2010” - було проведено минулого року. Участь у рейтингу взяли близько 40 кулінарних фестивалів та свят – від сільських та районних до всеукраїнських та міжнародних.