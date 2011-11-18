ВР «випустила пар». Урядовий законопроект про ринок землі не пройшов

Верховна Рада України направила на повторне перше читання урядовий законопроект про ринок землі.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 255 із 335 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, перед цим у парламенті було проведено рейтингове голосування, під час якого урядовий законопроект набрав найбільше голосів – 240 із 335.

За законопроект про ринок землі депутата із фракції Партії регіонів Григорія СМІТЮХА проголосувало 6 із 335 народних депутатів, а за законопроект позафракційного Олега ЛЯШКА проголосував лише один народний депутат із 334.

Після цього було ухвалено рішення, щоб робоча група доопрацювала урядовий законопроект для його повторного розгляду в першому читанні на засіданні ВР.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН після обговорення даних законопроектів зазначив, що у парламенті в черговий раз «випустили пар», але в той же час «дуже мало було професійної розмови».