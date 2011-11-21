На Житомирщині від отруєння таблетками загинув 17-річний хлопець

На Житомирщині двоє сімнадцятирічних людей отруїлися таблетками.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, "учора до реанімаційного відділення Бердичівської центральної районної лікарні з діагнозом "отруєння таблетками - спроба суїциду" медики доставили 17-річну дівчину, яка намагалася покінчити життя самогубством".

Ще одна трагедія сталася у Житомирі 19 листопада. Тоді унаслідок отруєння невідомою речовиною загинув 17-річний житель Закарпатської області.

В обох випадках правоохоронцями проводиться перевірка.