На Житомирщині від отруєння таблетками загинув 17-річний хлопець
11:53, 21 листопада 2011Агро
0
На Житомирщині двоє сімнадцятирічних людей отруїлися таблетками.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.
За його словами, "учора до реанімаційного відділення Бердичівської центральної районної лікарні з діагнозом "отруєння таблетками - спроба суїциду" медики доставили 17-річну дівчину, яка намагалася покінчити життя самогубством".
Ще одна трагедія сталася у Житомирі 19 листопада. Тоді унаслідок отруєння невідомою речовиною загинув 17-річний житель Закарпатської області.
В обох випадках правоохоронцями проводиться перевірка.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter