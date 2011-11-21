Carlsberg Ukraine почне імпорт німецького пива Warsteiner до України

Carlsberg Ukraine і компанія Warsteiner Group, німецький виробник пива, 18 листопада підписали договір про дистрибуцію до України брендів пива Warsteiner Premium Verum і Warsteiner Premium Fresh.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Carlsberg Ukraine.

Імпортоване пиво будуть варити на заводі Warsteiner Brauerei в м. Варштайн (Німеччина), доставляти до України в танках-контейнерах на спеціальній машині-пивовозі, яка належить виробнику. На місці пиво будуть розливати на Київському і Львівському заводах Carlsberg Ukraine під контролем майстра-пивовара з компанії Warsteiner Group.

«Україна є другим за величиною пивним ринком у Східній Європі, і для Warsteiner Group важливо мати тут партнера з гарною мережею дистрибуції і позиціями на ринку. Варити пиво буде виключно на домашньому заводі компанії в Німеччині в місті Варштайн. Маркетингом і просуванням торгової марки ми плануємо займатися спільно», - повідомив генеральний директор компанії Carlsberg Ukraine Петро ЧЕРНИШОВ.

Довідка УНІАН. Власником компанії Carlsberg Ukraine є Carlsberg. Carlsberg Group є однією з провідних пивоварних груп у світі.

До складу Carlsberg Ukraine входять заводи у Запоріжжі, Києві та Львові. У портфель Carlsberg Group в Україні входять пиво та безалкогольні напої таких торгових марок: «Славутич», «Львівське», Tuborg, «Балтика», Carlsberg, Holsten, Corona, Negra Modelo, «Арсенал», «Хмільне», «Квас Тарас» , Top Tea, Somersby, Guinness, Kilkenny, Harp.