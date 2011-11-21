Ціни на кукурудзу в Україні продовжують знижуватися - УАК

Ціни на кукурудзу в Україні продовжують знижуватися на фоні різкої активізації її експорту.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Української аграрної конфедерації (УАК).

Повідомляють, що до 16 листопада на базисі EXW-Центральна Україна ціни на кукурудзу в Україні досягли рівня 1360-1400 грн./тонна, опустившись на 140-150 грн./тонна. На умовах СРТ-порт ціни на кукурудзу впали на 80-100 грн./тонна, досягши рівня 1650-1670 грн./тонна.

«Прибирати залишилося ще близько 450 тис. га цієї культури, на яких знаходиться близько 2,7 млн. тонн зерна. За першу половину листопада з України експортовано 1 млн. тонн кукурудзи, що майже дорівнює її експорту за весь попередній місяць», - наголошують у повідомленні.