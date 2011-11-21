KSG AGRO S.A. за 9 місяців збільшив продажі на 27%

Агрохолдинг KSG AGRO S.A. за 9 місяців поточного року збільшив об'єм продажів на 27% до аналогічного періоду минулого року - до 11,9 млн. дол.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що чисті активи холдингу за 9 місяців збільшилися у 4,5 разу - на 50 млн. дол. порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальна вартість майна компанії збільшилася у 2,9 разу - на 64 млн. дол., а прибуток агрохолдингу збільшився у 2 рази - на 9, 2 млн. дол. порівняно з торішніми показниками і склав 18,3 млн. дол.

За 9 місяців 2011 року компанія збільшила свій земельний банк з 26,5 тис. га до 52,9 тис. га за рахунок придбання одинадцятьох нових компаній. До кінця року планують збільшити земельний банк до 70 тис. га.

Як повідомляли раніше, компанія отримала контроль над великим тваринницьким комплексом і продовжила розвиток програми тваринництва. У звіті за 9 місяців цей актив не консолідувався, але, грунтуючись на попередніх результатах оцінки придбаного майна, дохід від комерційної угоди з придбання тваринницького комплексу оцінюється на рівні 5 млн. дол.

Таким чином згідно з переглянутим прогнозом прибуток за результатами 2011 року складе близько 27 млн. дол.

Довідка УНІАН. KSG Agro S.A. - вертикально інтегрована компанія, яка працює на агроринку.

У квітні 2011 р. KSG Agro S.A. здійснив IPO на WSE - 33% акцій компанії були продані більш ніж за 40 млн. дол.

Чистий прибуток KSG Аgro у 2010 р. зріс майже у чотири рази - до 10,05 млн. дол., прибутки - на 13,4% - до 15,64 млн. дол.