Росія пропонує Митному союзу встановити мито на ввезення цукру-сирцю в 140 дол. за тонну

Москва. Урядова підкомісія із захисних заходів у зовнішній торгівлі під головуванням першого віце-прем`єр-міністра Росії Віктора ЗУБКОВА схвалила пропозицію про встановлення в період із 1 травня по 31 липня 2012 року митного збору на ввезення цукру-сирцю на рівні 140 дол. за тонну.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду Росії.

«З урахуванням високого врожаю цукрового буряка цього року члени підкомісії узгодили пропозицію про встановлення в період із 1 травня по 31 липня 2012 року сезонної ставки ввізного митного збору на рівні 140 дол. за тонну щодо цукру-сирцю тростинного з харчосмаковими добавками і без них», - йдеться в повідомленні.

Це рішення підкомісії рекомендоване для розгляду на засіданні Комісії Митного союзу.