Кабмін врегулював питання вартості права користування чужою земельною ділянкою

Кабінет міністрів України 16 листопада вніс зміни в постанову "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного агентства земельних ресурсів України.

Зокрема нормативно-правовий акт регулює питання визначення вартості права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) або для забудови (суперфіцій).

"У результаті впровадження методики визначення вартості права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб і права користування чужою земельною ділянкою для забудови передусім враховані інтереси органів виконавчої влади і місцевого самоврядування. Урядовим рішенням гарантовані їх права під час відчуження права користування земельною ділянкою державної або комунальної власності. Безумовно, виграють і власники земельних ділянок, які побажають їх продати або передати у власність іншій особі і так далі ", - зазначив керівник земельного відомства Сергій ТИМЧЕНКО.