Азаров попереджає виробників про відповідальність за випуск неякісних продуктів

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє, що виробники продуктів харчування, які випускатимуть неякісну продукцію, нестимуть серйозну відповідальність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу після того як ознайомився з результатами аналізу молочної і ковбасної продукції ряду підприємств, проведеного Державною інспекцією з питань захисту прав споживачів.

М.АЗАРОВ зазначив, що велика частина продукції за результатами досліджень не відповідає нормативним документам.

"Заходи вживатимуть до виробника найжорсткіші", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що поки не називатиме підприємства, які виробляють неякісну продукцію, оскільки це відразу ж приведе їх до істотних збитків.

Разом з цим прем'єр повідомив, що має намір особисто надіслати попереджувальні листи на ці підприємства, і якщо ситуація не зміниться, назвати їх публічно.

"На усі ці підприємства піде мій лист з вимогою навести лад. Якщо вони цього не зроблять, то найсумніші наслідки їх чекають, однозначно", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він наголосив що за якість продукції на прилавках магазинів відповідають не лише виробники, але і продавці товару.

М.АЗАРОВ повідомив, що уряд планує переглянути систему, яка забезпечує виробництво і продаж якісних продуктів харчування. І вже наступного року можна чекати конкретних результатів.

Зокрема, за його словами, проблему можна буде розв'язати за рахунок розширення мережі лабораторій і організації регулярних перевірок якості продукції.