Мораторій на продаж землі може бути продовжено до 2013 року - Держземагентство

Мораторій на продаж сільськогосподарських земель в Україні може бути продовжено до 1 січня 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Державного агентства земельних ресурсів Микола КАЛЮЖНИЙ під час круглого столу.

За його словами, агентство робить усе можливе, щоб доопрацьований закон про ринок земель було прийнято в цілому до кінця цього року.

«Однозначно, законопроект буде прийнято на цій сесії, сесія закінчується 12 грудня», - уточнив М.КАЛЮЖНИЙ.

Разом із тим, він зазначив, що норми закону, що стосуються земель несільськогосподарського призначення, можуть набути чинності 1 січня 2012 року.

«Законопроект однозначно має бути введений, і депутати з цим згодні, з 1 січня, тобто з моменту його підписання, щодо земель несільськогосподарського призначення. Щодо земель сільськогосподарського призначення – вирішать депутати. Але велика вірогідність того, що все-таки він (мораторій – УНІАН) буде знято з 1 січня 2013 року, щоб ми за цей час змогли доопрацювати ті законодавчі акти, які необхідні», - сказав заступник голови відомства.

Він також зазначив, що завдання відомства – створити робочу групу, щоб протягом двох тижнів доопрацювати законопроект з урахуванням пропозицій фермерів і громадськості та внести максимум 8 грудня на розгляд Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Верховна Рада України направила на повторне перше читання урядовий законопроект про ринок земель.

Було ухвалено рішення, щоб робоча група доопрацювала урядовий законопроект для його повторного розгляду в першому читанні на засіданні ВР.