Українські аграрії зібрали 19,8 млн. тонн кукурудзи

В Україні триває збирання кукурудзи на зерно, сої і цукрового буряка. Кукурудзу на зерно прибрано на площі 3,2 млн. га (90% прогнозу), намолочено 19,8 млн. тонн зерна, врожайність 61,5 ц/га.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства.

На даний час залишаються не прибраними 370 тис. га кукурудза, і за умови дотримання досягнутих темпів кампанії (21 тис. га в добу) збір можливо завершити через 17-18 робочих днів.

Сою зібрано на площі 1,1 млн. га (99% прогнозу), намолочено 2,2 млн. тонн зерна за врожайності 20,3 ц/га.

Цукровий буряк викопано на площі 525 тис. га (98% прогнозу), накопано 19,3 млн. тонн коренеплодів за врожайності 368 ц/га.