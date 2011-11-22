Мінагропрод: у 2012 році доведеться пересівати близько 20% озимих - 2,3 млн. га

Міністерство аграрної політики і продовольства України очікує у 2012 році пересівання озимих зернових культур на площі 2,3 млн. га - близько 20%.

Про це йдеться в повідомленні відомства, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Виходячи з очікуваного пересівання озимих зернових культур, спільно з регіонами відпрацьовано структуру посівів ярових зернових культур, яку передбачено додатково посіяти у 2012 році: 500 тис. га кукурудза на зерно, 200 тис. га ярової пшениці, 300 тис. га сої, 1200 тис. га ярового ячменю і 100 тис. га круп`яних культур», - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що на особливий контроль взято додаткове створення страхових запасів і підготовка високоякісного насіння вищезазначених сільськогосподарських культур. Направлено листа до Кабінету міністрів України з проханням виділити з резервного фонду державного бюджету 20 млн. грн. для поповнення страхових запасів сортового і гібридного насіння в Державному резервному посівному фонді.

За даними відомства, на 17 листопада п.р., озимі культури зійшли на площі 5,7 млн. га, що становить 71% засіяних площ, з них у хорошому і задовільному стані - 3,9 млн. га (69,2% ), в слабкому і прорідженому стані - 1,8 млн. га (30,8%).

У відомстві відзначають, що агрометеорологічні умови в першій декаді листопада на значній частині території країни залишаються вкрай несприятливими, а місцями – критичними для зростання і розвитку озимих культур.

Прохолодна погода у листопаді уповільнює процеси зростання, що призводить до відставання у фазовому розвитку рослин на 2-3 тижні від середніх багаторічних показників. Якщо протягом листопада збережеться відносно тепла погода, на більшості площ, особливо у південному регіоні, сходи будуть одержані. При цьому, якщо вегетація припиниться у середині листопада, значна частина посівів (більш як 2 млн. га) увійде до зими у незадовільному стані і може підлягати весняному пересіванню.

За оперативними даними регіонів, станом на 21 листопада, озимі культури на зерно посіяно на площі 8050 тис. га, що становить 99% прогнозу, зокрема: пшениці - 6499 тис. га (99% прогнозу); ячменю - 1223 тис. га (99%); жита - 327 тис. га (99%).