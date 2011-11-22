У Полтавській області в жовтні подорожчали сир і яйця

У Полтавській області в жовтні 2011 року найбільше подешевшали овочі, подорожчали - сир і яйця.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні статистики у Полтавській області, на споживчому ринку області у жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,2%.

З продуктів харчування найбільше (на 10,3-10,9%) знизилися в ціні продукти переробки зернових, овочі (у т.ч. картопля - на 22,7%, цибуля - на 18,4%, морква - на 14 , 8%, перець - по 10,7%, буряк - на 6,6%, капуста - на 4,2%), цукор. Крім того, фрукти подешевшали на 7,3%, масло - на 1,3%, макарони - на 0,2%.

У той же час на 0,3-4,7% подорожчав хліб, м`ясо і м`ясопродукти, риба та продукти з риби, молоко, масло, сир, яйця.

Алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися в ціні на 0,3%, що пов`язано з подорожчанням алкогольних напоїв (на 0,7%).

У сфері охорони здоров`я підвищення цін на 0,9% стало результатом подорожчання амбулаторних послуг на 1,2%, фармацевтичної продукції, медтоварів і устаткування - на 1,0%.

Ціни на транспорт в цілому збільшилися на 0,4%, що в основному зумовлено подорожчанням перевезень пасажирським транспортом, палива та мастил (по 0,5%).

На 0,1-0,4% зросли ціни у сфері відпочинку і культури, ресторанів та готелів, на одяг і взуття, предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла.

При цьому внаслідок зменшення плати за утримання дітей у дошкільних установах (на 0,5%) вартість послуг освіти зменшилася на 0,1%.

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива, у сфері зв`язку залишились на рівні попереднього місяця.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін (ІСЦ) у жовтні 2011 року по Полтавській області склав 99,5%, з початку року - 103,7%, по Україні - 100,0% і 104,2% відповідно.