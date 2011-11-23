У Болівії стався землетрус магнітудою 6,2
08:58, 23 листопада 2011Агро
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Землетрус магнітудою 6,2 стався вчора ввечері в департаменті Бені на півночі Болівії.
Як передає РІА «Новости», про це повідомляє сайт Геологічної служби США.
Епіцентр підземних поштовхів, що сталися о 14.48 за місцевим часом, знаходився за 60 кілометрів на північний захід від міста Трінідад, осередок землетрусу залягав на глибині 533,3 кілометра.
Про жертви і руйнування не повідомляється.
Загрози цунамі немає.
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