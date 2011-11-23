ПР пропонує змінити порядок сплати ПДВ для виробників алкоголю

Народний депутат (ПР) Андрій ПІНЧУК пропонує змінити порядок сплати податку на додану вартість (ПДВ) виробниками алкогольних напоїв, для випуску яких використовується спирт етиловий неденатурований.

Згідно із запропонованим законопроектом №9485 від 21 листопада 2011 року, текст якого розміщений на офіційному сайті Верховної Ради, під час купівлі акцизних марок бізнес повинен буде сплатити авансом 20% ПДВ.

При цьому передбачається, що продаж марок акцизного податку національним виробникам алкогольних напоїв, у випуску яких використовується спирт етиловий денатурований, проводитиметься, зокрема, на підставі довідки про сплачений авансовий платіж ПДВ.