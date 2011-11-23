Мінекономрозвитку розробить програму з контролю якості продуктів харчування

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі розробити комплексну програму з контролю якості продуктів харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ повідомив, відкриваючи сьогоднішнє засідання Кабінету міністрів.

Перед цим прем'єр нагадав про проведену на замовлення уряду перевірку якості харчових продуктів в Києві і Київській області, яка виявила, що жоден м'ясомолочний продукт не відповідає стандартам, заявленим на їх упаковках.

Прем'єр-міністр обурився тим, що сьогодні виробники недобросовісно ставляться до своєї роботи, обманюють покупців.

"І цей виробник ще прагне в ЄС, щоб його захищала держава", - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що євроінтеграція повинна розпочинатися з добросовісної роботи кожного.

М. АЗАРОВ сказав, що держава повинна прискіпливіше ставитися до питань контролю якості продуктів. Саме тому він доручив Міністерству економіки і іншим профільним відомствам, включаючи Академію наук, розробити "Комплексну державну програму з управління якістю продуктів".

Також прем'єр підкреслив, що уряд повинен ліквідовувати юридичні пропуски у сфері захисту прав споживачів. Він нагадав, що 5 липня 2011 року втратив дію декрет Кабміну, який регулював, зокрема, питання перевірки виробників продовольчих товарів.

"Це призвело до того, що сфера фактично залишилася без контролю, а куди ж тим часом дивилася Держспоживінспекція"?, - запитав М.АЗАРОВ.

Він доручив голові цього відомства негайно зайнятися цим питанням, а також висловив думку, що треба сприяти тому, щоб парламент ухвалив необхідні закони.

"Нам треба негайно переглянути регуляторну політику Кабміну у сфері прав споживачів", - сказав М.АЗАРОВ, зазначивши, що це повинно відбуватися на принципах дерегуляції підприємницької діяльності, забезпечення повної свободи за винятком двох сфер: коли йдеться про здоров'я і безпеку громадян.

"Тут контроль, навпаки, треба посилювати", - сказав М.АЗАРОВ.