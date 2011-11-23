В Україну йде похолодання: вночі на сході - 14° морозу

У четвер, 24 листопада, в Україні мінлива хмарність, без опадів. У західній частині - вночі і вранці місцями тумани. Вітер південно-східний, на півдні і сході північно-східний, 5-10 м/с, в Криму окремі пориви 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура в східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях вночі 14-9° морозу, вдень - 6-1° морозу; у західних областях і на півдні Криму вночі - від 4° морозу до 1° тепла, вдень - 1-6° тепла; на іншій території - вночі 8-3° морози вдень - від 3° морозу до 2° тепла.

У Київській області без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 8-3° морозу, вдень - від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 6-4° морозу, вдень - близько 0°.