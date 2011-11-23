Очікувати значного врожаю озимих у 2012 році не доводиться – агрометеорологія

Чекати значного урожаю озимих культур у 2012 році не доводиться.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила сьогодні на прес-конференції в Києві начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна АДАМЕНКО.

«На третині площ, що засіяні озимими культурами, сходи не з`явилися взагалі, і навіть враховуючи теплий прогноз (подальшої погоди - УНІАН), малоймовірно, що ситуація зміниться», - сказала вона.

«На сьогодні вегетація озимих культур припинилася, вже зміни стану посівів не буде, навіть якщо буде дуже тепло і середньодобові температури будуть 6-8 градусів тепла, можливо, якісь сходи з`являться тільки в Криму, де взагалі більше половини посівів не дали сходів на сьогодні. Стан посівів навряд чи до весни вже зміниться», - зазначила експерт. За її словами, навесні, навіть якщо збережуться ті посіви, які дали нерівномірні і проріджені сходи, необхідно буде підсівати або пересівати їх значну частину.

Т.АДАМЕНКО відзначила, що в Україні складається аномальна погодна ситуація. «За нашим аналізом, такого ще не було, щоб озимі культури пішли в зиму, не сформувавши сходи. Оскільки аналогів немає, прогнозувати ситуацію надзвичайно складно, єдине, що можна говорити, що вона не оптимістична», - відзначила вона.

За словами експерта, якщо буде тепла і сніжна зима і раннє відновлення вегетації, можна прогнозувати мінімальні втрати, але якщо буде малосніжна зима з різким зниженням температури, втрати можуть бути значними. «Але і за першим сценарієм, і за другим чекати значного врожаю озимих культур не доводиться», - відзначила вона.

«Щодо озимого ріпаку - половина посівів у незадовільному стані й чекати великого врожаю озимого ріпаку наступного року неможливо», - наголосила Т.АДАМЕНКО.

За її словами, аграріям треба готуватися до пересівання і підживлення озимих культур.

Начальник Українського Гідрометцентру Микола КУЛЬБІДА зазначив, що чекати покращення ситуації тільки за рахунок погодних умов на сьогодні вже не можна.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства України чекає в 2012 році пересівання озимих зернових культур на площі 2,3 млн. га - близько 20%. «Виходячи з очікуваного пересівання озимих зернових культур, спільно з регіонами відпрацьована структура посівів ярових зернових культур, якою передбачено додатково посіяти в 2012 році 500 тис. га кукурудзи на зерно, 200 тис. га ярової пшениці, 300 тис. га сої, 1200 тис. га ярового ячменю і 100 тис. га круп`яних культур», - говориться в повідомленні відомства.

За оперативними даними регіонів, станом на 21 листопада, озимі культури на зерно посіяні на площі 8050 тис. га, що становить 99% від прогнозу, зокрема: пшениці - 6499 тис. га (99% від прогнозу); ячменю - 1223 тис. га (99%); жита - 327 тис. га (99%).